Discussão entre dois homens acaba em morte de jovem estudante

Yasmin Martins Videira, de 20 anos, foi morta com um tiro na nuca (foto: Redes Sociais/Divulgação) A estudante de Direito da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), Yasmin Martins Videira, de 20 anos, foi morta com um tiro na nuca no final da noite deste domingo (15/8), em frente a uma casa de festas na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, imagens de câmeras de segurança do local do crime, no Bairro Progresso, já foram colhidas pela PC, sendo que nelas mostram que houve uma discussão entre dois suspeitos antes de o tiro ser disparado.

Ainda de acordo com o registro policial, o atrito entre eles teria se iniciado momentos antes do tiro, em uma loja de conveniência, sendo que a vítima também estava neste estabelecimento.

Em seguida, os três envolvidos no crime foram para a casa de festas. Em frente ao local, os homens começaram novamente a discussão e, repentinamente, um deles sacou a arma e efetuou o disparo de arma de fogo contra a jovem.

Logo depois, um dos suspeitos fugiu em uma motocicleta e o outro evadiu em um carro.

Equipe do Corpo de Bombeiros chegou a encaminhar a jovem para o Hospital Municipal Frei Gabriel, mas o óbito da jovem foi constatado por equipe médica momentos depois dela dar entrada no hospital.

A linha de investigação, segundo informou o delegado regional Fabrício de Oliveira Altemar ao Blog do Portari, é que houve um erro na execução do crime já que, aparentemente, houve um atrito entre dois homens e, o autor do tiro, pode ter errado a execução e acertado a mulher.

“Estamos ouvindo testemunhas dos fatos e estamos também em busca de esclarecer a autoria do crime, já que há dois suspeitos”, informou Altemar.

Ainda conforme o delegado, outras hipóteses não estão descartadas, como a possibilidade de um feminicídio.