Homem do Pará, que estava desaparecido havia 3 anos, é encontrado em Minas

Marcos estava cabeludo e barbudo e agora, pronto para voltar pra casa, recebeu um novo visual (foto: Polícia Civil/Divulgação) Uma história com um final feliz levou uma família da cidade de Redenção, no Pará, às lágrimas. Pais, irmãos e demais parentes de Marcos dos Santos Barros, 32 anos, que estava desaparecido havia três anos, comemoraram muito ao saber que ele havia sido encontrado a mais de 2 mil quilômetros de distância, em São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga, no Vale do Rio Doce mineiro.







"Mas, depois, eu soube que a notícia vinda de Minas era verdadeira, que ele havia sido encontrado”, complementa.



Mais de 2 mil km a pé?

Não se sabe ao certo como Marcos veio parar em Minas. Ele estava desaparecido da casa no Pará desde 2018 e chegou a São João do Jacutinga, em 25 de julho de 2021, provavelmente a pé.





Um indicativo para essa hipótese, segundo Flávia, é o fato de Marcos sempre ter andado longas distâncias a pé, como ir da casa de sua mãe até a casa de uma irmã, andando normalmente, num percurso de 200 quilômetros.

Flávia, a irmã de Marcos que veio a Caratinga para levar o irmão de volta pra casa, disse que a sua família jamais imaginou que ele estivesse tão longe, a 2.146 quilômetros de distância de sua casa. Este foi o segundo sumiço dele, que tempos atrás ficou 20 dias desaparecido. Desta vez, foram longos três anos.

Notícia proporciona reencontro





Como tem diagnóstico de esquizofrenia, durante sua permanência em São João do Jacutinga, Marcos teve um curto episódio de consciência e conseguiu falar seu nome e a cidade em que residia.



Sabendo o nome e a cidade, pessoas da comunidade buscaram no Google se havia notícias sobre o homem misterioso, e encontraram uma notícia de 2019, contando o desespero da família de Marcos com o seu desaparecimento.



Como sua presença no distrito intrigava os moradores, eles informaram o que estava acontecendo a um investigador da Polícia Civil, que mora neste distrito. O policial levou o caso à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.



A partir daí, a investigação entrou em ação: localizou a família e intermediou o encontro de Flávia e Marcos. O delegado Ivan Sales disse que esse é o papel da Polícia Civil em relação às demandas da sociedade, como nos casos de desaparecimento, que segundo ele, sempre devem ser comunicados à autoridade policial.

O delegado Ivan Sales fez contato com Flávia, a irmã de Marcos, e deu fim ao drama familiar (foto: Polícia Civil/Divulgação)



O acolhimento dado a Marcos pelos profissionais do posto de saúde de São João do Jacutinga fez a diferença e deu início à identificação do homem. O secretário municipal de saúde de Caratinga, Erick Gonçalves, disse que os profissionais de saúde e toda a comunidade do distrito tiveram uma atitude louvável ao acolher Marcos, além de levar o caso à polícia.

Agora, a Prefeitura de Caratinga vai viabilizar o retorno de Marcos, junto com sua irmã, para Redenção, no Pará, onde ele receberá o abraço da mãe, ainda incrédula, e dos familiares.