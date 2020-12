Final feliz: Moradores de Caratinga reconstroem árvore de sombrinhas

A iniciativa dos moradores arrecadou cerca de 50 sombrinhas para a reconstrução (foto: Divulgação/CDL Caratinga)

A árvore de natal de sombrinhas de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, teve um final feliz. Após a ação criminosa que vandalizou a decoração natalina que estava instalada no centro da cidade, moradores se mobilizaram e reconstruiram a estrutura.



A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga montou a tradicional árvore de natal, na Praça Getúlio Vargas, utilizando sombrinhas como ornamentação. A estrutura foi alvo de muitas críticas nas redes sociais. Além disso, na última quinta-feira (26/11), pelo menos 15 sombrinhas foram furtadas da decoração.

Em decorrência das críticas e da, a CDL decidiu desmontar a ornamentação da árvore. “Concluímos que ficaria inviável dar a manutenção necessária, visto que o custo para repor as sombrinhas seria elevado e o vandalismo poderia se repetir. Sendo assim, optamos por desmontar a árvore de Natal. Nossa intenção era somar, deixar nossa cidade mais atrativa e bonita nessa data tão importante do ano” informou a instituição nas redes sociais.

Sensibilizado com a situação, o comunicador José Carlos, decidiu se movimentar para trazer a decoração de volta. "Quando a CDL desanimou e desmontou a árvore, imediatamente liguei para direção e motivamos ela a voltar com a estrutura. Ainda me coloquei à disposição para juntar um grupo de pessoas para colaborar com sombrinhas e ajudar na remontagem" explica.

Em conjunto com o advogado, Manoel Dornelas, José criou um grupo que reuniu mais de 100 pessoas que incentivaram e apoiaram as doações. Uma movimentação também foi feita nas redes sociais para angariar mais sombrinhas. Ao final da campanha, cerca de 50 sombrinhas foram doadas para a decoração.

Na tarde dessa quarta-feira (2/12), algumas pessoas desse grupo, juntamente com a equipe da CDL, reconstruíram a árvore no centro da cidade.

Questionado sobre sua motivação, José afirma que devemos sempre fazer o bem. "Não podemos mudar nossa forma de ser, ou de fazer as coisas por causa pessoas que não tem o mesmo pensamento. Foi por isso que motivamos a CDL a voltar com a árvore para o lugar. Agora vai da cultura do nosso povo. Afinal, cada um oferece que tem" finaliza.

Para o gerente executivo da CDL Caratinga, Marcello Bastos, o ato dos moradores foi extremamente bonito e emocionante. "A CDL ficou emocionada com a mobilização da população. Para você ter uma ideia, teve pessoas do Rio de Janeiro que fizeram doação para o grupo dos organizadores. Então nós ficamos agradecidos e emocionados e por isso decidimos remontar a árvore" comenta.