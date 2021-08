Homem com sinais de embriaguez bate carro em que levava três crianças

--> --> --> -->

Acidente aconteceu na Rua Espanha, em Santa Luzia, na Grande BH (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem com sinais de embriaguez bateu contra uma motocicleta estacionada na Rua Espanha, Bairro Baronesa, em Santa Luzia, Grande BH, na noite dessa quarta-feira (17/8). De acordo com a Polícia Militar, ele também não tinha carteira de motorista, portanto, foi detido.

Segundo a PM, cinco pessoas ocupavam o veículo: trêse um jovem de 24 anos, além do motorista. Dessas, apenas o rapaz de 24 se feriu. Ele sofreu uma lesão na mão esquerda e outra na testa.

Ainda de acordo com a corporação, o motorista estava bastante agressivo e precisou ser algemado. Ele não conseguia conversar com os militares por conta dos efeitos do álcool.

A polícia apreendeu o veículo e encaminhou o suspeito à Delegacia de Plantão de Santa Luzia. O acusado foi levado ao hospital antes para comprovar que não havia se ferido na batida.