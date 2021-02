Motorista embriagado provoca batida e deixa cinco mortos próximo a Itaúna

O motorista era parente dos ocupantes mortos (foto: Divulgação/CBMMG)

Cinco pessoas morreram em uma batida frontal entre um Santana e um Ford Ka, no quilômetro 41, da rodovia MG-431, próximo a Itaúna, Região Central de Minas, nesse domingo (14/2). Os mortos são quatro pessoas que estavam no Ka e o motorista do Santana.





O acidente foi causado pelo motorista de outro veículo, um Astra, que tentou uma ultrapassagem em local proibido. As vítimas são dois homens, de 34 e 65 anos; duas mulheres, de 39 e 47; e uma criança, de 11.

Segundo relato do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Astra, W.F.M., de 33 anos, trafegava no sentido Itaúna/Pará de Minas, quando tentou uma ultrapassagem em local proibido. Ele estava na contramão e quase bateu de frente com o Santana.





O motorista do Santana tentou desviar, mas perdeu o controle da direção, batendo de frente com o Ford Ka, que tinha cinco ocupantes. Os corpos das cinco vítimas ficaram presos nas ferragens dos dois carros. O único sobrevivente do Ford Ka foi socorrido pelo Samu, sendo levado para o Hospital do Pronto Socorro de Itaúna.





O motorista do Astra, que causou o acidente, fugiu do local, mas, segundo o sargento Aurélio, do GER, ele foi localizado em um sítio numa estrada secundária. Ao ser preso, W.F.M., confessou que havia feito uso de bebida alcoólica. Ele era parente dos ocupantes mortos no Ford KA.





Uma mulher, L.S.O.S., que era passageira do Astra, confirmou aos policiais que o veículo estava em alta velocidade e que o motorista forçou a ultrapassagem.





Houve um quarto veículo envolvido, um Renault Duster, onde estavam outras duas pessoas, que tiveram ferimentos leves. O motorista do Duster relatou aos policiais os detalhes do acidente e passou a ser a principal testemunha.