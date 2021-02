Caminhoneiro alcoolizado é preso com carga roubada em Frutal

(foto: PMRv/Divulgação)







Uma abordagem durante a operação de carnaval na MG-255 em Frutal, no Triângulo Mineiro, levou à apreensão de uma carga roubada que era transportada de carreta na tarde desse domingo. O motorista, que ainda foi pego no teste do bafômetro, acabou detido.





De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a carreta foi parada no km 07 após a equipe perceber que o veículo estava em alta velocidade. Durante a abordagem, o condutor alegou que a carreta estava vazia e que a carga seria embarcada em Água Comprida, no Triângulo Mineiro. No entanto, ele disse não saber que tipo de carga seria e nem o local do carregamento.









“Após contradições, o condutor confessou que a carga era mesmo produto de crime”, informou a PMRv. O homem contou que não sabia a origem da carga, mas que pegou o caminhão em um posto de combustíveis em Belo Horizonte e receberia R$ 5 mil para deixar parte em Água Comprida e parte em Ourinhos (SP). “Levantamentos iniciais dão conta de que há envolvidos neste crime nas cidades de Belo Horizonte e Uberaba”, diz a polícia.





A carga encontrada estaria avaliada em mais de R$ 285 mil. Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor passou pelo teste do bafômetro, que a pontou 0,41 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que configura crime de trânsito.





Como a carga destinada a Ourinhos já havia sido entrega, a Polícia Militar de São Paulo foi alertada para tentar realizar a recuperação.