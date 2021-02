Um homem foi detido na madrugada desta segunda-feira por porte ilegal de arma e suspeita de violência doméstica contra a namorada. O flagrante ocorreu em um hotel no Bairro Liberdade, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar (PM), após ser agredida pelo namorado no quarto da hospedagem, a vítima gritou por socorro. Um funcionário ouviu e ligou para o 190.