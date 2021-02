Motorista de aplicativo é espancada por assaltantes em Sabará

Segundo a polícia, vítima tinha vários ferimentos e foi levada ao Hospital Odilon Behrens, em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 09/10/2018)







Uma mulher de 41 anos que trabalha como motorista de aplicativo viveu momentos de pânico nas mãos de assaltantes na noite desse domingo em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher foi rendida e espancada após aceitar uma corrida. Os criminosos fugiram, mas, um deles, que tem 17 anos, acabou apreendido.





De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher conduzia um Ford Ka e, segundo ela, foi chamada para buscar passageiros no trecho da Avenida José Cândido da Silveira no Bairro Ana Lúcia, em Sabará. Chegando lá, três homens entraram no carro e seguiram para o Bairro Fátima, no mesmo município.









Um dos criminosos assumiu a direção, enquanto o menor de idade passou para o banco do carona e apontou a arma para a vítima, mandando ela ficar quieta. Quando percebeu que eles passariam ao lado de uma viatura, a motorista gritou por socorro. Revoltados, os assaltantes agrediram a mulher com chutes na barriga e coronhadas na cabeça. Ela teve que fingir ter desmaiado para parar de ser agredida.





Ao tentar escapar da abordagem da polícia, o assaltante que estava dirigindo entrou na contramão da rodovia entre Sabará e BH. Militares do batalhão do município e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) começaram a segui-lo.





A perseguição continuou pela BR-262 e Anel Rodoviário, e só parou quando o carro bateu no meio-fio da alça de acesso à Avenida Américo Vespúcio, em BH. Os três ocupantes fugiram a pé, mas o adolescente caiu de um barranco e acabou sendo capturado por militares do 34º Batalhão, da capital.





De acordo com a PM, o suspeito apreendido confirmou a versão da vítima, disse que os outros homens que estavam com ele moram na região do Bairro São Marcos e na Pedreira Prado Lopes. Ele também contou com eles agiram no carro.





Dentro do veículo, a polícia apreendeu uma arma falsa, duas braçaceiras, um celular e um frasco da medicação usada para tentar dopar a motorista.





A vítima, com diversos ferimentos, e o adolescente apreendido foram levados ao Hospital Odilon Behrens, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.