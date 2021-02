Rendido por trio em Neves, motorista de aplicativo é amarrado em árvore

Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Mais um motorista de aplicativo viveu momentos de terror na Região Metropolitana de Belo Horizonte na madrugada desta terça-feira (9/2). Vítima de um trio de assaltantes, ele teve o carro e o dinheiro roubado e foi largado depois em uma mata, amarrado à uma árvore.

De acordo com o relato à PM, no início da madrugada, o motorista recebeu uma chamada de corrida no Bairro Menezes, em Ribeirão das Neves.

Três passageiros embarcaram rumo ao município vizinho de Matozinhos. Próximo do destino, em uma área afastada da zona rural, o trio anunciou o assalto com uma faca e uma réplica de arma de fogo.

O motorista foi imobilizado e amarrado a uma árvore pelos autores, que partiram levando o carro e outros pertences. A vítima conseguiu se desvencilhar sozinha das amarras e andou por cerca de 40 minutos buscando ajuda.

Uma viatura da Polícia Militar que estava em patrulhamento próximo foi acionada por volta de 1h30. De posse de informações, a PMMG iniciou diligências e conseguiu localizar o veículo da vítima e prender dois dos três autores no mesmo Bairro Menezes, origem da corrida na cidade de Ribeirão das Neves.

O terceiro infrator conseguiu fugir e ainda não havia sido encontrado.

Os dois detidos, um deles menor de idade, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Matozinhos.