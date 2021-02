SLU já recolheu mais de 133 toneladas de entulho após temporal de domingo

Bombeiros e equipe de limpeza da PBH fazem remoção de entulhos decorrente de queda de árvore no sábado (06/02). SLU já recolheu mais de 133 toneladas de entulho após temporal do último final de semana (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A Superintendência de Limpeza Urbana de) está conduzindo o recolhimento de entulhos e ade vias nas áreas afetadas pelasdo último final de semana na capital. Até o momento, já foram retirados mais de 133 toneladas de resíduos, que vão desde lama até móveis e eletrodomésticos abandonados por moradores de áreas castigadas que perderam seus bens.

A SLU vem orientando a população para o descarte correto de lixos e entulhos, a fim de evitar mais danos e riscos às localidades nas próximas precipitações. A sujeira acumulada é um dos fatores que contribuem para diminuir o escoamento das águas das chuvas em bueiros e valas.

Todas as regiões da cidade foram penalizadas, mas, segundo a SLU, há uma atenção maior das equipes de limpeza para os bairros, na Região Norte, e, na Pampulha, onde a autarquia municipal vem auxiliando os moradores na limpeza de suas casas. Na Oeste, vários trechos da pista da, na altura do Córrego do Ferrugem, precisaram de raspagem para retirada de lama. A Avenida Vilarinho, em Venda Nova também é uma das prioridades da SLU.

O trabalho de limpeza começou ainda no domingo (7/02), quando a chuva não cessou e castigou vários pontos da cidade. Segundo a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até nessa segunda-feira (8/02) choveu volume superior a 20,7% do esperado para todo o mês de fevereiro. Já conforme dados do monitoramento feito pela Defesa Civil da capital, o volume foi ainda maior e, pela sua medição, apenas no domingo choveu o esperado para todo o mês.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados por diversas vezes durante todo o final de semana. No Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul, um prédio de cinco andares construído de forma irregular desabou na madrugada de segunda, isolando outros 13 imóveis. Cerca de trinta moradores que estavam isolados foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e foram encaminhados para as casas de vizinhos e parentes. Ninguém ficou ferido.

Na manhã dessa segunda (8/2), dezenas de moradores do Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte de Belo Horizonte, protestaram nas proximidades da Estação São Gabriel, na mesma região. Revoltados com perdas e constantes alagamentos, eles pediram que a prefeitura tome providências para minimizar os danos.



