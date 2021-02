Temperatura tem ligeira elevação em BH, mas ainda pode chover nesta terça

Céu parcialmente nublado na manhã desta terça-feira no Bairro Santa Tereza, Região Leste de BH (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

chuva continua na cidade e em outras regiões de Minas Gerais. Pelo menos quatro delas podem registrar chuvas fortes ainda hoje. Após um fim de semana de chuva forte e vários prejuízos em Belo Horizonte e região metropolitana , o início da manhã desta terça-feira foi de sol na capital. Há previsão de que a temperatura aumente à tarde, no entanto, acontinua na cidade e em outras regiões de. Pelo menos quatro delas podem registrar chuvas fortes ainda hoje.





22:13 - 08/02/2021 Mais uma: moradores do Ribeiro de Abreu, em BH, fecham via após inundações Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para hoje em BH é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas à tarde. A temperatura máxima prevista para hoje é 26°C. Para se ter uma ideia, no domingo os termômetros não passaram dos 23°C. Já a mínima registrada hoje foi 15,4°C na Estação Meteorológica do Cercadinho, no alto da Região Oeste de BH. Segundo Claudemir Azevedo, do, a previsão para hoje em BH é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas à tarde. A temperatura máxima prevista para hoje é 26°C. Para se ter uma ideia, no domingo os termômetros não passaram dos 23°C. Já a mínima registrada hoje foi 15,4°C na Estação Meteorológica do Cercadinho, no alto da Região Oeste de BH.









Mais cedo, houve abertura de sol em algumas regiões da cidade (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

De acordo com o meteorologista, Belo Horizonte, e as regiões Noroeste, Zona da Mata, Central, Sul e Triângulo, estão sob influência de áreas de instabilidade atmosférica, responsáveis pelas chuvas.





Já a Região Norte e os vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce podem ter chuvas mais fortes hoje por causa da ação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que transporta umidade do Norte do Brasil para outras regiões.





Ainda no estado, a menor temperatura hoje ocorreu em Monte Verde, no Sul do Estado, com 11,4°C entre 5h e 6h desta terça. A máxima prevista para hoje é 35°C no Triângulo Mineiro.