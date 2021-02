(foto: WhatsApp/Reprodução)

A estação de metrô do Bairro, em Venda Nova, ficou alagada nesse domingo (8/02), devido às chuvas intensas contínuas que atingiramno fim de semana. Fotos que circulam nas redes sociais mostram as vias de acesso e as dependências do terminal enlameadas e sob água.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (), responsável por administrar o metrô na capital, ainda está apurando os prejuízos com o alagamento e os impactos na prestação do serviço.A concessionária adiantou que parte dos setores atingidos pelos alagamentos havia passado recentemente por uma reforma.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas últimas 24 horas o volume de chuva em Belo Horizonte foi de 122,4 mm, o que corresponde a 67% da média para todo o mês de fevereiro.