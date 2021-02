Ribeirão Arrudas, na avenida Tereza Cristina, altura do bairro Betânia e Nova Cintra nesta domingo (8/02). Após fim de semana chuvoso, temperatura deve subir em todo o estado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Depois de dias de muita chuva em todo o estado de Minas Gerais, a intensidade das precipitações já começa a cair a partir desta segunda-feira (8/2). As chuvas no estado durante os últimos dias foram resultado da formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, mas o fenômeno já perde força no Sudeste do país. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Minas, o céu fica encoberto nesta segunda com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Noroeste, Norte, Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri. Ainda são esperadas chuvas mais volumosas nessas regiões.

Nas demais regiões do estado, o céu fica nublado ou parcialmente nublado com chuvas isoladas, sem previsão de chuvas significativas paras as regiões Sul, Oeste, Triângulo e Campo das Vertentes.

Em Belo Horizonte e na região metropolitana, o céu permanece encoberto e ainda são esperadas pancadas de chuva, ocasionadas pelo calor e umidade nesta segunda-feira.

Segundo o Inmet, nas últimas 24 horas, o volume de precipitações na capital foi de 122,4 mm. O observado no mês foi de 218,9 mm, superando a média de fevereiro (181,4 mm) em 20,7%.

Temperatura

Segundo o Inmet, as temperaturas voltam a subir em todo o estado nesta semana.

Nesta segunda, a mínima em Belo Horizonte foi de 15°C e a máxima esperada é de 24°C.

Em Minas, a máxima prevista é de 35°C no Triângulo, onde o tempo está mais aberto e quente neste início de semana. A mínima em Minas foi observada em Monte Verde, no Sul do estado (12°C).



*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira