Rio transborda e cerca de 300 pessoas deixam casas em Santa Luzia

A Defesa Civil de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estima que aproximadamente 300 pessoas tiveram que deixar suas casas na noite de domingo após o Rio das Velhas transbordar devido às chuvas.

Segundo a coordenadora do órgão na cidade, Lorena Borges, os bairros mais atingidos são o Morada do Rio, Pantanal e Vila Íris, que precisaram ser evacuados. O rio começou a sair da calha por volta das 20h. As famílias foram para os imóveis de parentes ou vizinhos que vivem em bairros da parte alta. A Ponte Velha e a Avenida Beira Rio precisaram ser interditadas.

Ponte precisou ser interditada (foto: Defesa Civil de Santa Luzia/Divulgação)

Ainda de acordo com Lorena, a população foi avisada dos riscos às 14h25. “Temos um grupo de WhatsApp. Quando vimos que estava subindo, a equipe passou um comunicado para fazer a evacuação”, diz. De acordo com a coordenadora da Defesa Civil de Santa Luzia, algumas pessoas “não acreditaram” e acabaram ilhadas em uma casa no Bairro Pantanal. “Os bombeiros falaram que tem uma família de quatro pessoas ilhada. Estão tentando tirar com um barco”, disse.