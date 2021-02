Carro capota no Bairro Padre Eustáquio e mulher e criança ficam feridos

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma mulher e uma criança feridas na manhã desta terça-feira no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 9h na, altura do número 2.443. Ainda não há muitos detalhes sobre a dinâmica, mas informações do local davam conta de que o Hyundai Creta branco capotou após colidir com outro carro.