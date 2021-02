Mulher motorista de aplicativo é jogada para fora de carro durante assalto

Suspeito fugiu com o carro da vítima e o abandonou, mas esqueceu seu celular dentro do veículo e acabou sendo capturado pela polícia (foto: PMMG/Divulgação)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma motorista de aplicativo, de 43 anos, foi enforcada e empurrada para fora do seu carro (Fiat Uno preto) em movimento, durante assalto. Ela caiu no meio da rodovia e ainda quase foi atropelada por outros veículos.

O suspeito, de 23 anos acabou sendo identificado, já que que após o crime abandonou o carro, mas esqueceu o seu celular dentro. Ele foi preso em sua casa e, segundo a PM, confessou o crime que aconteceu na noite desse domingo (7/2).

Amiga de suspeito que solicitou a corrida

Inicialmente, a vítima foi chamada para uma corrida na Rua João Basílio de Oliveira, no Bairro Residencial 2.000. Chegando ao local, o passageiro não era uma mulher que solicitara a corrida e, sim, o homem, que apresentava sinais de embriaguez.

Ao entrar no carro, o passageiro solicitou que ela o levasse até o município de Nova Ponte, a cerca de 70 quilômetros de Uberaba, tendo a vítima iniciado o deslocamento. Mas, no início da Ligação 798, temendo por sua integridade, ela relatou ao passageiro que não poderia levá-lo.

Diante da negativa, o suspeito ficou nervoso, arrancou a chave do contato e começou a enforcar a motorista. Ainda conforme registro policial, ele tentou puxar o freio de mão para parar o carro, porém o veículo não parou.



Nesse instante, ele abriu a porta e empurrou a vítima para fora do veículo, ainda em movimento. Ela caiu no meio da rodovia, quase sendo atropelada por veículos que passavam.



Ao mesmo tempo, o suspeito assumiu a direção do veículo e fugiu sentido ao Bairro Eldorado.

Celular dentro do carro

Pouco tempo depois, após denúncia anônima, a PM encontrou o carro da vítima abandonado, com os vidros abertos e estacionado corretamente na Rua Orlando Alves Ribeiro.



Dentro do veículo estava o celular do suspeito e várias garrafas de cerveja no banco de trás.

De posse do endereço do homem, a PM foi até o local o prendeu. Com ele foram localizados R$ 150,00 da vítima.



Após confessar o assalto, o suspeito, que já tinha passagens policiais por roubo, foi levado para a Delegacia de Plantão.