Homens são presos após assalto a motorista de aplicativo em Santa Luzia

Durante uma batida policial, os militares receberam a informação do roubo (foto: Marcos Vieira/EM/ D.A Press) homens foram presos na noite dessa segunda-feira (25/1) no Bairro são Benedito, em Santa Luzia, suspeitos de assaltar um motorista de aplicativo. Além do carro da vítima, ao serem abordados pelos militares eles estavam com uma faca e dinheiro roubado do condutor. Doisforam presos na noite dessa segunda-feira (25/1) no Bairro são Benedito, em Santa Luzia, suspeitos de assaltar um motorista de aplicativo. Além do carro da vítima, ao serem abordados pelos militares eles estavam com umae dinheiro roubado do condutor.

A PM localizou o carro e iniciou uma perseguição, que só terminou no Bairro São Benedito. Dentro do veículo, estavam os dois suspeitos. Questionados a respeito da motivação do crime, eles responderam que “cada um estava num corre diferente” e decidiram roubar um carro.

Durante a tentativa de fuga, os pertences do motorista foram jogados para fora do carro e a PM tentou encontrá-los, mas sem sucesso.



Apesar dos hematomas, a vítima não quis atendimento médico. Já os suspeitos, foram levados para um pronto-socorro no bairro, pois tiveram escoriações nas mãos, segundo a polícia, devido aos socos que deram na vítima.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira