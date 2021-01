Homem é executado a tiros em lanchonete no Bairro Caiçara, em BH

A PM foi acionada por testemunhas que estavam na lanchonete (foto: Juarez Rodrigues/ EM/ D.A Press) tiros no início da madrugada desta terça-feira (26/01), em um trailer de lanches na Avenida Presidente Carlos Luz (Catalão), no Bairro Caiçara, Região Noreste de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, os autores do crime teriam acusado Roberto Pimentel Fraga de cometer assaltos na região. Um homem de 53 anos foi morto ano início da madrugada desta terça-feira (26/01), em um trailer de lanches na Avenida Presidente Carlos Luz (Catalão), no Bairro Caiçara, Região Noreste de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, os autores do crime teriam acusado Roberto Pimentel Fraga de cometerna região.

Segundo as testemunhas, a dupla acusou o homem de cometer roubos na região, Roberto negou e levantou os braços, dizendo que já estava saindo da lanchonete. Entretanto, neste momento foi atingido pelos disparos.

De acordo com quem estava no local, ninguém conhecia a vítima, pois ele não frequentava o trailer. Horas antes Roberto teria chegado no local oferecendo bijuterias. Um pouco mais tarde, ele voltou e os autores entraram em seguida, o chamando de ‘coroa’ e pedindo para sair da lanchonete, mas ele se recusou.

A PM encontrou a vítima agachada atrás do trailer, com várias perfurações. Uma ambulância do Samu esteve no local, além da Polícia Civil e perícia, que constatou morte de Roberto. Ele foi reconhecido pelo único documento que portava, a CNH.

Os militares foram até a casa dos pais de Roberto e, segundo informações deles, o filho era professor de informática, mas estava desempregado há dois anos. Os familiares disseram que ele sofria de esquizofrenia, outros problemas psicológicos e piorou com o uso de drogas e bebidas. Também afirmaram que ele vendia bijouterias para sustentar seus vícios.

Segundo a PM, câmeras de segurança serão checadas e a investigação continua.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira