Corpo de padre que morreu em cachoeira é velado em Bocaiuva

Velório do padre Paulo Roberto Marques em Bocaiuva, Norte de Minas (foto: Pascom Igreja Sagrado Coração) velório do corpo do padre Paulo Roberto Marques, de 42 anos. Ele Foi iniciado na manhã desta terça-feira (26/01), na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Bocaiuva (Norte de Minas), odo corpo do padre Paulo Roberto Marques, de 42 anos. Ele morreu ao cair de cima do ponto alto de uma pedra, em uma cachoeira, em Curimataí, distrito de Buenópolis (na mesma região), no fim da tarde de domingo (24/01).









De acordo com a Arquidiocese de Montes Claros, o sepultamento do corpo do sacerdote acontecerá na tarde desta terça-feira, no Cemitério Municipal de Bocaiuva, depois da missa de corpo presente, marcada para 15h. Em nota, a Arquidiocese diz que, 'em razão da pandemia, pede-se, insistentemente, que as pessoas que desejarem fazer sua oração junto à urna funerária, o façam sem aglomeração'.





O padre Paulo Roberto religioso viajou com quatros pessoas da família (os pais, um irmão e uma cunhada), para aproveitar os atrativos naturais de Curimataí, um arraial de 600 moradores, que tem várias quedas d'água. No fim da tarde de domingo, em companhia do irmão, Leonardo Marques, ele subiu até um ponto acima da Cachoeira das Lavadeiras, no Rio Preto, distante um quilômetro do distrito.





Em entrevista, Leonardo Marques contou que ele e o irmão se deslocaram até o ponto mais alto para ver as diversas quedas d'água e, enquanto subiam, fizeram várias fotos via celular. Na descida, contou Leonardo escorregou ao pisar um a pedra molhada e caiu, sendo 'carregado' pela força da água na corredeira da cachoeira.





O corpo do padre foi levado pelas águas, se deslocando de uma altura de 15 metros em pequenas quedas. Na queda, a vítima ficou desacordada – possivelmente, depois de ter batido a cabeça em uma pedra. Na sequência, o corpo despencou de uma altura em queda livre de cerca de cinco metros e afundou em um poço, com cerca de seis metros de profundidade e com água escura.