Terça-feira será de calor e sol entre nuvens em Belo Horizonte

Início de manhã na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

A previsão do tempo para esta terça-feira em Belo Horizonte é de um dia com céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 16°C e 31°C, segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Ainda há possibilidade de pancadas de chuva isoladas nas regiões Oeste e Sul de Minas Gerais por conta de áreas de instabilidade associadas ao calor diurno e a umidade do ar. Também pode chover em municípios das regiões Noroeste, Central, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sudoeste.





Na região Leste de Minas, o transporte de umidade do Oceano Atlântico pode provocar chuvisco ou chuvas mais fracas. Chuvas isoladas também podem ocorrer nos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e na Zona da Mata.