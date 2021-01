BH tem possibilidade de chuvas isoladas nesta segunda-feira

Vista da região do Bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte, no início da manhã desta segunda-feira (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)





Pode chover em algumas partes de Belo Horizonte nesta segunda-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mas, no decorrer da semana, a previsão é de tempo estável e calor.









A temperatura mínima em Belo Horizonte foi 16,4°C e a máxima pode chegar aos 31°C. “No decorrer da semana, céu claro a parcialmente nublado, sem perspectiva de chuvas até sexta-feira”, informa Anete. A temperatura vai subir um pouco, podendo chegar aos 32°C.





Já no interior do estado, hoje e amanhã há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Oeste, Noroeste, Central, Triângulo Mineiro e Sul. Na faixa Leste, devido ao transporte de umidade do Oceano Atlântico, os dias serão de céu parcialmente nublado ou com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca na terça-feira.





Ainda de acordo com Anete Fernandes, a tendência é de que as chuvas diminuam na região Oeste, persistam no Triângulo e que os municípios da faixa Leste registrem variação de nebulosidade, com céu claro a parcialmente nublado.