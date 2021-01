COVID-19: Uberaba vai proibir consumo de bebida nas ruas e visita a parques

A prefeitura Elisa Araújo deve assinar o novo decreto municipal de enfrentamento à COVID-19 nos próximos dias (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

O Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Uberaba definiu em reunião que terminou na noite desta segunda-feira (25/01) quais serão as restrições que estarão presentes no novo decreto municipal. São elas: redução no número de pessoas dentro de ambientes fechados e abertos; suspensão de atividades de lazer em parques públicos e proibição de consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas.

A cidade vive hoje uma espécie de "segunda onda" da doença. No intervalo de 24 horas foram registrados 229 novos casos, quase 200% a mais que o boletim de domingo (24/01), quando foram divulgados 70 novos casos.

“O município pretende baixar um novo decreto, nos próximos dias, determinando as regras de combate à disseminação do coronavírus, que continua crescente. Diante do aumento do número de contaminados, o comitê decidiu optar por algumas restrições, descartando, no entanto, o lockdown”, informou nota da assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba.

O retorno às aulas chegou a ser colocado em pauta, mas foi retirado a pedido da Secretária Municipal de Educação, Sidneia Zafalon, que nesta terça-feira (26/01) apresentará à comunidade escolar os resultados da consulta feita sobre a volta às aulas.

O calendário escolar de 2021 foi aprovado pela comunidade escolar da rede municipal de ensino de Uberaba; o primeiro semestre começa no dia de 3 de fevereiro e o ano letivo no dia 4. Já a definição quanto ao modelo das aulas (remoto, presencial ou misto) depende de teleconsultas à comunidade escolar, que estava disponível até o dia 24 de janeiro.





Segundo a Prefeitura de Uberaba, os servidores da rede municipal e pais dos alunos participaram ativamente da consulta, sendo que foram quase 10 mil respostas registradas.

“Ficou acertada (na reunião do Comitê) a formação de brigadistas sanitários nas escolas, que serão profissionais treinados para proceder com os devidos cuidados o encaminhamento de casos sintomáticos da doença dentro das escolas”, diz nota

Uberaba registra 229 novos casos nas últimas 24h

Segundo o boletim divulgado na noite desta segunda-feira (25/01), a cidade de Uberaba registrou 229 novos casos da doença e não registrou nenhum óbito.

Desta forma, já foram totalizados 12.128 casos confirmados da doença, sendo que destes 10.869 casos estão recuperados e 266 perderam a vida

Com relação da ocupação dos leitos públicos está 18% na UTI e 19% na enfermaria. Já na rede privada a ocupação é de 54% na UTI e 40% na enfermaria.