Pesquisa com famílias e servidores define se Uberaba terá aula presencial

Reunião da secretária de Educação de Uberaba, professora Sidnéia Zafalon, com parte da comunidade escolar da rede municipal de ensino (foto: André Santos/Prefeitura de Uberaba) Uberaba, o calendário escolar de 2021 foi aprovado pela comunidade escolar da rede municipal de ensino; o primeiro semestre começa no dia de 3 de fevereiro e o ano letivo no dia 4. Já a definição quanto ao modelo das aulas (remoto, presencial ou misto) depende de teleconsultas à comunidade escolar, que vão até o dia 24 de janeiro.



Segundo a Prefeitura de Uberaba, os servidores da rede municipal e pais dos alunos estão participando ativamente da consulta, sendo que desde o início da pesquisa já foram mais de 8 mil respostas registradas.



A definição da data do início das aulas no começo de fevereiro aconteceu após gestores das escolas públicas municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) concordarem com a sugestão de calendário apresentada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Segundo a secretária de Educação de Uberaba, professora Sidnéia Zafalon, para o ano letivo da rede municipal de ensino, em 2021, foram matriculados 25.376 alunos.

“Embora o prazo para matrículas tenha terminado na semana passada, os pais/responsáveis que não conseguiram efetivar o ato ainda podem fazê-lo", afirma.

As matrículas dos alunos de zero a cinco anos podem ser feitas através do site da Prefeitura (www.uberaba.mg.gov.br). Basta acessar o link “Facilita Tudo – Carta de Serviços”, ir em “Educação” e clicar em “Protocolo de Vagas on-line”. Outra alternativa é procurar a escola pessoalmente.

Já para matricular os alunos do ensino fundamental I e II (do 1º ao 9º ano) o representante legal deve ir diretamente à instituição de ensino municipal, ressalta trecho de comunicado divulgado pela prefeitura.