Araxá condiciona volta às aulas a vacinação; Uberaba decidirá após diálogo

A secretária de Educação de Araxá, Zulma Moreira, afirma que volta as aulas acontecerá após começo da vacinação contra a COVID-19. Já em Uberaba, a prefeita Elisa Araújo e a secretária da Educação, Sidnéia Zafalon querem decidir após ouvirem opinião de membros da comunidade escolar (foto: Portal Imbiara/Prefeitura de Uberaba)

A Secretaria de Educação de Araxá informou que a volta às aulas na rede pública municipal só acontecerá após se iniciar na cidade a campanha de vacinação contra a COVID-19. Já em Uberaba, a prefeitura do município informou que o retorno das aulas será definido pela Secretária Municipal da Educação depois de dialógo com a comunidade escolar.





“Nada será imposto nessa Secretaria, por isso queremos ouvi-los para definir o modelo (remoto, híbrido ou presencial) a ser adotado nessa volta às aulas”, informou a secretária de Educação de Uberaba, a professora Sidnéia Zafalon, durante reunião com os gestores das escolas públicas municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis), que receberam a minuta do calendário, sendo que sugestões devem ser apresentadas até o dia 18 de janeiro.

Ainda conforme Sidnéia, os pais também deverão opinar sobre o modelo para a retomada das aulas por meio de teleconsulta. “Estamos fazendo os ajustes finais para disponibilizar a teleconsulta à comunidade e daremos ampla divulgação”, contou.

E para todos os envolvidos na comunidade escolar de Uberaba foi solicitado pela Secretaria de Educação um plano de retomada das aulas, que deverá ser entregue até dia 22 de janeiro.





‘Além disso, nenhuma ação será tomada sem antes ouvirmos o Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid-19”, completou a secretária de Educação de Uberaba.

Por outro lado, em Araxá, a secretária de Educação, Zulma Moreira, afirmou que a volta às aulas acontecerá após a cidade iniciar a campanha de vacinação contra a COVID-19.





Em entrevista ao Portal Imbiara, ela declarou também que para o retorno das aulas ainda falta decidir alguns detalhes como, por exemplo, como será a volta dos alunos. “São detalhes que estamos fechando agora, mas com certeza o retorno será gradual”, disse a secretária.





Ainda conforme Zulma Moreira, neste momento as reformas das escolas de Araxá são prioridade da pasta para que o retorno aconteça de forma segura. “Uma equipe está fazendo o trabalho de vistorias e o levantamento das necessidades das escolas; também estará no planejamento à adequação das escolas com as ações de prevenção a COVID-19”.