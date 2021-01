Após recesso, rede pública estadual volta às aulas com novas apostilas

Depois do recesso de Natal e ano-novo, alunos da rede estadual de ensino de Minas Gerais voltam às aulas hoje, ainda em modo remoto. As teleaulas do programa Se Liga na Educação já serão sobre os conteúdos dos Planos de Estudos Tutorados (PET) volume 7, informa a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG). O material marca um novo ciclo do Regime de Estudo não Presencial desenvolvido pelo órgão durante a pandemia de COVID-19.

De acordo com a SEE, as apostilas estão disponíveis, de forma gratuita, no site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br ou podem ser acessadas, também, pelo aplicativo Conexão Escola. Para os estudantes que não têm acesso aos meios virtuais, o PET é entregue impresso da mesma forma como ocorreu com todas as outras edições do material. A logística e a organização para a entrega são feitas pelos diretores das escolas, de acordo com a realidade de cada comunidade escolar, sempre respeitando as determinações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Alunos, que acompanham aulas em casa, já podem acessar os novos conteúdos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 28/11/19)

O novo material dá sequência ao que já vinha sendo trabalhado pelos professores durante o ensino remoto nos volumes anteriores. Com a mesma dinâmica, as apostilas trazem conteúdos e atividades por ano de escolaridade e etapa de ensino, de acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Currículo Referência de Minas Gerais.

O programa Se Liga na Educação, que é uma das ferramentas complementares ao Plano de Estudo Tutorado (PET), é transmitido pela Rede Minas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30. Mais de uma hora da sua exibição é dedicada ao momento do “Tira Dúvidas”, no qual os estudantes podem interagir e mandar perguntas para os professores que estão ao vivo no estúdio. Após a exibição na TV, os programas ficam disponíveis nos canais da SEE/MG e da Rede Minas no Youtube, e também no aplicativo Conexão Escola.









ANO LETIVO

De acordo com calendário publicado pela SEE Diário Oficial de Minas Gerais de 22 de dezembro, o ano letivo 2021 nas escolas da rede pública estadual de ensino terá início em 4 de março. Além da data de início das aulas, a resolução também definiu os procedimentos de ensino, diretrizes administrativas e pedagógicas para as escolas estaduais neste ano. O calendário das escolas deverá garantir o mínimo de 200 dias letivos e a carga horária anual prevista para os diferentes níveis e modalidades de ensino.

De acordo com o calendário escolar, de 1º de fevereiro a 2 de março será o período de férias escolares. Já em 3 de março, tem início o ano escolar, ou seja, os profissionais da escola iniciam o trabalho de planejamento, reuniões e formação continuada. O 1º semestre letivo começa em 04 de março e o 2º semestre letivo em 3 de agosto. O término do ano letivo está previsto para 17 de dezembro.

















AVALIAÇÃO

O calendário escolar prevê que os estudantes façam a Avaliação Diagnóstica da Aprendizagem. A aplicação da prova está prevista para o período de 15 a 26 de março.