Pré-vestibular popular gratuito seleciona estudantes para turmas de 2021

Alunos de baixa renda de escolas da rede pública ou bolsistas de escolas particulares que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem se inscrever em uma das 80 vagas oferecidas pelo Cursinho Popular Zilda Arns. O curso é organizado por estudantes do curso de Medicina da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).







Além do Enem, as aulas também têm como foco grandes vestibulares de São Paulo, como a Fuvest e Unicamp. As inscrições estarão abertas até o dia 10 de janeiro. Para participar do processo seletivo é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 35.







Após as inscrições, os candidatos participarão de um processo seletivo composto de duas fases: a primeira consiste em uma avaliação socioeconômica dos candidatos, já na segunda há entrevista com o intuito de conhecer melhor o candidato e sua compatibilidade com o cursinho. A divisão da nota é feita da seguinte forma: 40% pela nota da avaliação socioeconômica e 60% pela nota da entrevista.





Aulas no cursinho popular







Por conta da pandemia de Covid-19, as turmas de 2021 terão aulas a distância, por meio de plataformas ao vivo por videoconferência com os alunos (GoogleMeet) e pela sala de aula digital (Google Classroom).





O curso preparatório Zilda Arns conta com mais de 100 voluntários de diversos cursos da Unicamp. Os estudantes que conseguem ingressar no pré-vestibular ganham material didático gratuito e podem realizar simulados nos finais de semana. Além disso, também é possível participar da revisão de fim de ano.







Bolsas de estudo para pré-vestibular EaD





