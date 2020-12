Encceja: candidatos já podem conferir resultado da justificativa de ausência (foto: Educa Mais Brasil)

Estudantes que justificaram ausência relativa à prova de 2019 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) já podem consultar no sistema do Encceja se o pedido foi deferido ou indeferido.





A prova do Encceja é uma oportunidade para os brasileiros que não conseguiram concluir a educação básica em idade apropriada. Para participar da avaliação do ensino fundamental é preciso ter 15 anos completos na data da aplicação e 18 anos completos na data da prova para o ensino médio.





Os candidatos que tiverem justificativa recusada poderão entrar com recurso, até o dia 4 de janeiro, também por meio do site do exame. Caso o inscrito não justifique ausência na edição passada, ou tenha o pedido reprovado, deverá ressarcir ao Inep o valor de R$ 40, por meio da GRU de cobrança, para poder participar do Encceja 2020.





O boleto poderá ser pago em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos por esses correspondentes bancários. Vale lembrar que mesmo com aprovação da justificativa será preciso realizar a inscrição, entre os dias 11 a 22 de janeiro de 2021.



Confira abaixo o cronograma completo do Encceja 2020:





Justificativa de ausência: 14 a 20 de dezembro de 2020

Resultado: 28 de dezembro de 2020

Recurso: 28 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021

Resultado do Recurso: 11 de janeiro de 2021

Inscrição: 11 a 22 de janeiro de 2021

Ressarcimento: 11 a 27 de janeiro de 2021

Solicitação de atendimento especializado: 11 a 22 de janeiro de 2021

Resultado: 1º de fevereiro de 2021

Recurso: 1º a 5 de fevereiro de 2021

Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021

Solicitação de tratamento pelo Nome Social: 11 a 22 de janeiro de 2021

Resultado: 1º de fevereiro de 2021

Recurso: 1º a 5 de fevereiro de 2021

Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021

Aplicação ensino fundamental e médio: 25 de abril de 2021