Homem é preso suspeito de ataques em série a motoristas de aplicativo em BH

Suspeito se preparava para outro assalto, mas o carro foi parado em uma blitz de prevenção à roubos de carros de aplicativos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Um homem de 28 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (27/01), suspeito de assaltar motoristas de aplicativo. No momento da prisão, ele estava em um carro e a Polícia Militar suspeita que outro assalto seria anunciado durante o trajeto.

Felipe foi até uma Base de Segurança Comunitária da PM e conseguiu registrar o crime. Com as características do assaltante e um rastreador no carro, a polícia encontrou o veículo abandonado perto da Pedreira Prado Lopes.

O suspeito Jardel solicitou outra corrida de aplicativo, após o assalto à Felipe, e durante o trajeto com outro motorista, eles passaram por uma operação montada no Bairro Coração Eucarístico, que tinha objetivo, justamente, de prevenir roubos à carros de aplicativo.

Os policiais se posicionaram em um local estratégico e ao verem um carro de modelo Ônix, com um passageiro no banco de trás, solicitaram parada. O motorista se apresentou e, em seguida, o passageiro foi abordado.

Assim que os policiais pediram para ele descer, Jardel saiu do carro, entregou uma sacola plástica aos militares e saiu correndo, em direção à Via Expressa. Um dos policiais foi atrás dele, enquanto pedia reforço. Um cerco foi montado pela PM e conseguiram prendê-lo na Praça das Jabuticabeiras.

O suspeito tinha trocado de roupa desde a primeira vítima, o motorista Felipe. E na sacola entregue aos policiais estavam os pertences roubados. Na delegacia, outros crimes com a mesma forma de agir foram identificados e as características do autor eram as mesmas do homem preso.

Em contato com outras vítimas, elas identificaram Jardel em pelo menos quatro outros assaltos. Ele queixava de dores nas costas e foi levado para atendimento na UPA, sem seguida foi encaminhado para delegacia.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira