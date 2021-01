Motorista de aplicativo leva sete facadas em tentativa de assalto em BH

Trio que assaltou motorista de aplicativo queria roubar celular e dinheiro da vítima, que reagiu ao assalto. (foto: Pixy) motorista de aplicativo de 25 anos levou sete facadas em uma tentativa de roubo no Bairro Coqueiros, Região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (15/1). O quadro de saúde dele não inspira gravidade. Um dos assaltantes foi preso. Umde 25 anos levou seteem uma tentativa de roubo no Bairro Coqueiros, Região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (15/1). O quadro de saúde dele não inspira gravidade. Um dos assaltantes foi preso.









Próximos do destino final, na altura da Rua Mafra, esquina com Rua Volga, os passageiros anunciaram o assalto.



O motorista relatou à PM que um dos criminosos, que estava sentado no banco de trás, o ameaçou com uma faca no pescoço. Ele então reagiu, segurando a mão do agressor, e foi esfaqueado pelos outros comparsas, que também estavam armados. Foram sete facadas, que atingiram o torax, o pescoço, mãos, coxa, pulsos e canela.





A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo botão de segurança do aplicativo. Um suspeito do crime, de 18 anos, foi encontrado na Avenida Amintas Jacques de Morais, no Bairro Glória. Os policiais abordaram o rapaz ao ver que ele tinha as mãos e a camisa sujas se sangue.





De acordo com a PM, ele confessou ter participado do roubo e disse que a intenção era tomar o celular e o dinheiro do motorista. Ele, no entanto, teria se recusado a entregar os pertences e, por isso, foi agredido.





A vítima foi atendida na UPA Santa terezinha, na Pampulha, e já foi liberada. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes (Ceflan 4) do Bairro, Alípio de Melo. Os parceiros dele estão foragidos. A polícia apreendeu ainda uma das facas utilizadas no crime, que estava dentro do veículo do motorista.