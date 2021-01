Homem é preso em flagrante enquanto assaltava motorista de aplicativo

Material apreendido com o autor do crime foi encaminhado para a delegacia de plantão (foto: PMMG) flagrante enquanto roubava um motorista de aplicativo no Bairro Inácia de Carvalho, em São José da Lapa. Durante uma operação no local, os policiais militares avistaram o veículo em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Na madrugada de hoje (08/01), um homem foi preso emenquanto roubava um motorista deno Bairro Inácia de Carvalho, em São José da Lapa. Durante uma operação no local, os policiais militares avistaram o veículo em atitude suspeita e decidiram abordá-lo.









O autor do crime foi identificado como Wagner Luiz da Silva Júnior, de 25 anos, e tinha anunciado o assalto minutos antes dos policiais avistarem o carro. Ele assumiu a autoria de outros crimes ocorridos na região. Os veículos eram repassados a terceiros pelo valor de R$ 3 mil.





Segundo o Major Bastos do 36° BPM, o local já tinha vários registros de roubo a motoristas de aplicativos. Uma réplica de arma foi apreendida, além de um smarthphone e uma chave de veículo roubado no dia anterior. Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Plantão do Jardim da Glória em Vespasiano.





Major Bastos alertou para alguns fatores que podem ajudar no trabalho de prevenção e identificação da polícia: "O que pode facilitar muito o trabalho da PM é se os veículos de aplicativos tivessem rastreador. Os autores não buscam os usuários, eles pegam é o patrimônio: carro, celular, etc".





“Além disso, se os carros tivessem identificação, mostrando que são aplicativos, como acontece com os táxis, faríamos uma operação direta nele. Já fazemos operações voltadas para aplicativos, mas sem esses dois fatores, ficamos um pouco no escuro. Ajudaria muito na prevenção do crime e caso ele aconteça, a resposta pode ser mais rápida.” completa o major.



