Trio assalta motorista de aplicativo, mas acaba preso em Contagem. (foto: Beto Magalhães/EM/D.A Press) 99 Pop por volta das 22h. Durante o trajeto, eles disseram que teriam que desviar do caminho para buscar uma mulher próximo ao Zoológico, na Pampulha. No fim da noite desta terça-feira (05/01), um trio composto de jovens entre 18 e 21 anos, pediu uma corrida no aplicativopor volta das 22h. Durante o trajeto, eles disseram que teriam que desviar do caminho para buscar uma mulher próximo ao Zoológico, na









A vítima obedeceu às ordens do trio e desceu do carro, deixando dois celulares. Depois de andar alguns minutos a pé, pediu a um morador para que emprestasse um celular para ligar para o 190.





A Polícia Militar (PM) recebeu o chamado sobre um veículo Gol prata roubado e iniciou as buscas. Durante a ronda no Bairro Pedra Azul, em Contagem, uma viatura encontrou dois suspeitos com as mesmas características descritas pelo motorista.





Ao ver a viatura se aproximando, os jovens ficaram apreensivos e confessaram ter participado do crime. Os dois assaltantes contaram também onde estaria o carro, a chave e os celulares roubados, que foram recuperados pela polícia. No mesmo local foram encontradas réplicas de pistola utilizadas no assalto.





Depois de algum tempo conversando com os militares, os dois jovens contaram onde estaria o terceiro assaltante, que também confessou o crime.





Todos os três já tinham passagem na polícia por tráfico e dois deles já tinham passagem por roubo. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Contagem.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Daniel Seabra