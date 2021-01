Motoristas de aplicativo vão à Cidade Administrativa em novo protesto

Carreata chega à Cidade Administrativa, na Região de Venda Nova (foto: Simone Almeida/Sicovapp)

Pelo segundo dia consecutivo, motoristas que prestam serviço de transporte por aplicativo em Belo Horizonte e região metropolitana protestam contra a morte do colega Anderson Coelho Alves, de 27 anos, assassinado em 31 de dezembro. Nesta terça-feira, o grupo saiu em carreata até a Cidade Administrativa, sede do governo de Minas Gerais. Uma comissão deve ser recebida pelas autoridades nesta tarde.









O protesto foi organizado de forma independente pelos motoristas por meio de grupos do WhatsApp. Eles reivindicam mais segurança para realizar as corridas.





A vice-presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos que Utilizam Aplicativos do Estado de Minas Gerais (Sicovapp), Simone Almeida, disse à reportagem que o sindicato foi ao local para dar apoio à categoria. Os primeiros veículos começaram a chegar lá por volta do meio-dia e houve buzinaço.