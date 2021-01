Motorista de aplicativo escapa da morte ao saltar de veículo em movimento

Para escapar dos bandidos, motorista se jogou do veículo (foto: PMMG/Divulgação)

Mais um motorista de aplicativo é vítima de ladrões na Grande BH. Dessa vez, o crime aconteceu durante a madrugada, no entanto, o condutor, um homem de 51 anos, escapou da morte ao saltar do veículo, ainda em movimento, no Bairro Nova Vista, em Sabará. Dois dos autores foram presos pouco depois de a Polícia Militar ser acionada. O terceiro ainda está foragido.









Pouco tempo depois, mandaram que ele parasse o veículo. Foi quando surgiu um terceiro assaltante, que dava cobertura ao grupo. O motorista foi colocado no banco de trás e passou a ter uma arma apontada para si. A vítima contou que entregou todo o dinheiro que possuía.





O motorista contou ainda que durante todo tempo os ladrões falavam que iriam matá-lo. Em determinando instante, temendo por sua vida, resolveu arriscar. Abriu a porte a saltou do veículo, em movimento. Caiu e rolou por um matagal. Os ladrões não foram atrás dele e prosseguiram na fuga.





Sem estar ferido gravemente, o motorista procurou ajuda e acionou a PM, que, depois de ouvir da vítima as características do veículo, emitiu um alerta na rede de rádio da corporação.





O veículo foi localizado e iniciada uma perseguição. Os ladrões atiraram contra a viatura policial, na tentativa de escapar. Mas o cerco e bloqueio da PM funcionou e o veículo, um Palio, acabou abordado.





Armas utilizadas pelos criminosos eram réplicas, na verdade. Dinheiro foi recuperado (foto: PMMG/Divulgação) Os três assaltantes abriram as portas do veículo e tentaram escapar. Um dos ladrões foi ferido na perna, com um tiro. Foi preso, juntamente com um segundo integrante do grupo. O terceiro, que teria sido, segundo seus comparsas, o autor dos disparos contra os policiais, conseguiu escapar.





O assaltante que acabou baleado foi levado para uma UPA, onde foi medicado e, em seguida, encaminhado para a Delegacia de Sabará, onde o caso foi registrado.





Reincidência





Nos últimos 18 dias este é o terceiro caso de assalto envolvendo motoristas de aplicativo. Na última quinta-feira (31/12), Anderson Coelho Alves, de 27, foi assassinado, durante assalto, por dois irmãos, João, de 18, e Dilermando, de 19, em Vespasiano. No último dia 15 de dezembro, em Contagem, um motorista foi assaltado e espancado até quase a morte.