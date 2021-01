Homem cai em rio na Serra do Cipó e é arrastado durante as chuvas

O Rio Cipó é uma das atrações da Serra do Cipó, mas se torna traiçoeiro com as chuvas (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Um homem de 37 anos é procurado nas águas do Rio Cipó, em Santana do Riacho, na Região da Serra do Cipó, depoisna margem e ser levado pela correnteza, neste sábado (02/01), por volta das 19h30.As buscas são realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) próximo à rodovia MG-010, sentido Conceição do Mato Dentro, no local conhecido como "Jebão". O acidente ocorreu na comunidade de Varginha, quando o homem, ainda nãoe um amigo estavam perto do curso hídrico. Foi esse amigo quem viu o acidente e acionou os militares.O local é de difícil acesso e possui cachoeiras, o que torna ainda mais complexa a operação de localização e resgate. Segundo relatos de pessoas que vivem empróximas, um corpo teria sido avistado boiando no rio antes das 7h."Uma viatura do CBMMG já está em deslocamento para verificar a situação. Assim que, o corpo será resgatado e a perícia (da Polícia Civil) e o Rabecão (dos legistas do Instituto Médico Legal) serão acionados. A Polícia Civil já está ciente, aguardando o retorno dos militares", informou o CBMMG