Carro com cinco familiares cai em ribeirão e mulher de 50 anos morre

Uma senhora de 50 anos, proprietária do veículo, acabou morrendo. Cinco familiares se salvaram (foto: CBMMG)

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado e uma unidade de resposta de Juiz de Fora se deslocou para opor volta das 5h. A ponte onde o veículo caiu fica no KM 50,8 da BR-267 entre Maripá de Minas e Bicas.Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) já tinha auxiliado os quatro ocupantes - incluindo uma criança - a deixar veículo. No entanto, os policiais informaram que uma pessoa ainda se encontrava presa às ferragens da caminhonete que estavasubmersa.Segundo os Bombeiros a correnteza era forte no momento dos trabalhos e isso dificultou o resgate. "A vítima presa já estava sem sinais vitais e não respondia aestimulo. O corpo foi então removido em segurança e deixado sob a guarda da Polícia Rodoviária Federal", informou o CBMMG.Segundo relatos da polícia, o condutor de idade não informada perdeu o controle direcional e o veículo bateu na ponte e caiu no ribeirão. A vítima fatal é uma senhora de 50 de anos de idade, proprietária do veículo, mas que viajava comoO óbito foi constatado no local por uma Unidade do SAMU de Bicas. Ainda de acordo com a PRF os demais ocupantes foram socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital São José de