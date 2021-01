Adolescente é arrastado por enxurrada e morre afogado em BH

Ummorreu na noite desse sábado (02/01) após ser arrastado por uma enxurrada decorrente da chuva no, em, na Região Pampulha. Segundo informações do), o garoto andava de bicicleta na rua durante a forte chuva.

Ainda de acordo com a corporação, uma enxurrada se formou e arrastou o adolescente para baixo de um carro que estava estacionado na Rua Líbero Badaró, esquina com a Rua Conselheiro Galvão. Moradores e populares que viram a cena acionaram os bombeiros, que conseguiram retirar a criança do local.