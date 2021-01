Chuva em BH supera um quinto do esperado do mês e traz estragos

Corte de árvore que atingiu a rede elétrica em Nova Lima depois das chuvas (foto: Luis Dutra/Portal Nova de Notícias)

As chuvas começaram intensas em 2021 e já trazem estragos na Grande BH. Em apenas três dias, já choveu em média 72,3 milímetros em Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil de BH. O volume representa 22% dopara o mês de janeiro. Ou seja, um quinto do volume médio histórico até a meia-noite doste domingo (03/01).Com as chuvas duas árvores de grande porte caíram em BH durante a noite de sábado (020/1) e madrugada de domingo (03/01) trazendo transtornos para aSegundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas gerais (CBMMG), por volta de 0h15 uma grande árvore caiu no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste da capital, impedindo o trânsito de veículos nos dois sentidos da Rua Divisa Nova, esquina com a Rua Ponte Nova. Parte dela ficouna rede elétrica, o que exigiu acionamento da Cemig.Na Avenida dos Andradas, altura do bairro Pompéia, na Região Leste de BH, uma árvore despencou sobre a via, próximo à UPA Leste, causando interdição do sentido Centro de BH. O CBMMG foi acionado e liberou a via.Na Grande BH tambérm ocorreram transtornos relacionados às chuvas. Por volta de 0h15, uma árvore de grande porte caiu sobre a MG-424, entre o KM 23 e 24, Bairro Maria Cândida, na divisa entre Pedro Leopoldo e Matozinhos, em frente ao Restaurante “Panela de Pedra”. Os Bombeiros realizaram a. Ninguém se feriu.Por volta das 2h, houve uma chamada de socorro para o CBMMG de cinco pessoas ilhadas na Rua Vera Lúcio de Oliveira Andrade, 85, no Centro de Ribeirão das Neves, atrás do Fórum. Durante o deslocamento das equipes, o solicitante dispensou o, informando que transeuntes se mobilizaram e conseguiram salvar o grupo, retirando-os do local.A chuva também provocou obstrução de outras vias, sem vítimas, no Bairro Itapuã, Região da Pampulha, na Avenida Portugal número 4096. Os dois sentidos chegaram a ser bloqueados. No Bairro Santa Lúcia, o bloqueio foi na MGC-356, que teve a pista fechada sentido RJ, antes do Trevo do BH Shopping.Em Contagem, na Grande BH, uma árvore caiu e fechou os dois sentidos da Rua Geraldo Belém Rocha, no Bairro Arvoredo II, próximo aoda “Ricardo Eletro”.Uma residência acabou atingida por uma grande árvore que caiu com as chuvas no Bairro Alvorada, altura da Rua Professor Aldo Zanini, 2.400, próximo ao Bairro Cristais, ao “Supermercado Fazendinha” e ao “Poliesportivo”. Cinco pessoas estavam na casa no momento da queda e ninguém se feriu. Contudo, ficaramde sair devido à obstrução dos acessos pois o imóvel fica localizado abaixo do nível da rua.