Cãozinho se assusta com fogos e fica preso entre muros em Uberlândia

Mesmo que com menos fogos de artifício do que nas viradas de ano anteriores à pandemia e suas limitações, a família de um cãozinho viveu momentos de angústia na passagem de 2020 para 2021, depois que o animal se assustou com as explosões e caiu no vão entre dois muros, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma mostra de como esses espetáculos pirotécnicos levam sofrimento aos pets.O cachorro chamado Bolinha ficou desorientado com os fogos de artifício e em meio a esse pânico caiu no vão de 2,5 metros de dois muros entre duas casas. Os latidos de medo dele foram ouvidos pelos donos e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foram acionados para o resgate."Ele pulou o muro de casa e acabou caindo em um vão entre dois muros. Ele ainda avançou cerca de três metros adentro. Pensa no trabalho que ele deu pra gente", postaram os bombeiros, de forma descontraída na sua conta de uma rede social.