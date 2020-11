Cão fica com a pata queimada durante incêndio em prédio no Bairro Castelo

Cão 'Amarelo' ficou machucado durante incêndio (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)



cão ficou com a pata queimada durante o Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros, pelo menos 15 animais foram retirados do local. Estavam entre eles: cachorros, gatos, pássaros e até tartaruga.



– foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para hospitais da capital. Umficou com adurante o incêndio em um prédio inacabado ocupado de maneira irregular , localizado no, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros, pelo menos 15 animais foram retirados do local. Estavam entre eles: cachorros, gatos, pássaros e até tartaruga. Outras 18 pessoas – entre elas, nove crianças – foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para hospitais da capital.





O cachorro ferido tem o nome de "Amarelo". A dona do animal, Priscila Nunes de Sales, conta que eles moravam no primeiro andar havia sete meses – o primeiro a ser atingido pelas chamas.



“Consegui salvar uma tartaruga e o meu cachorro machucado. Ele me adotou em outra invasão que eu tava, tem mais ou menos seis anos”, disse. ferido tem o nome de “Amarelo”. A dona do animal, Priscila Nunes de Sales, conta que eles moravam no primeiro andar havia sete meses – o primeiro a ser atingido pelas“Consegui salvar uma tartaruga e o meu cachorro machucado. Ele me adotou em outra invasão que eu tava, tem mais ou menos seis anos”, disse.









Bombeira há seis anos, a soldado Junia Fernandes Lopes, conta como foi o resgate de animais no incêndio em prédio do Bairro Castelo pic.twitter.com/urplHl6MEz %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 4, 2020

Moradores do entorno conseguiram apoio veterinário e encaminharam o animal, que recebeu todos os cuidados médicos. Priscila morava com o marido e seis crianças. Ela conta que só pensou em salvar a família no momento do incêndio.





fogo, acho que é em represália a um rapaz que tem aí. A gente sempre descia e apagava. Hoje, na hora que a gente desceu, o fogo já estava bem avançado. Só consegui pegar meus documentos com meus filhos de lá de dentro”, relata a mulher.



Ver galeria . 21 Fotos Reportagem entrou no prédio após rescaldo do incêndio (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press )

“Já tem quase uma semana que alguém está colocando, acho que é em represália a um rapaz que tem aí. A gente sempre descia e apagava. Hoje, na hora que a gente desceu, o fogo já estava bem avançado. Só consegui pegar meus documentos com meus filhos de lá de dentro”, relata a mulher.





Resgate heroico





Soldado Junia Fernandes Lopes, de 32 anos, resgatou gatos do incêndio (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

O resgate dos bichos precisou de coragem e compaixão. A soldado Junia Fernandes Lopes, de 32 anos, conta como salvou alguns gatos do prédio.





“Tivemos que adentrar por uma escada na janela, a porta já estava fechada. A dona já havia sido retirada e ela tinha feito o pedido para que a gente resgatasse os animais dela”, disse a bombeira que trabalha há seis anos na corporação.



“É gratificante o nosso trabalho, sempre que a gente pode trabalhar para minimizar o sofrimento das pessoas a gente se sente realizada.”