Novee nove, moradores de uminacabado ocupado de maneira irregular, localizado no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, precisaram ser encaminhados para os hospitais Odilon Behrens e João XXIII na manhã desta quarta-feira (4), devido àinalada em um incêndio que começou no primeiro andar da estrutura. O estado de saúde delas é estável.

'Os bombeiros me salvaram', diz moradora de prédio irregular que pegou fogo no Castelo https://t.co/ScyA8S4jaB pic.twitter.com/gJUC8kU7PL

Ver galeria . 21 Fotos Reportagem entrou no prédio após rescaldo do incêndio (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press )

Tânia Aparecida, de 59 anos que se mudou recentemente com o marido para o sétimo andar da ocupação, contou à reportagem do jornal Estado de Minas que estavaem casa no momento em que as chamas começaram. “Eu não vi, estava dormindo no sétimo andar e acordei com a fumaça. Estava custando aeu e o cachorrinho”, relata.