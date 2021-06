Incêndio em lixo atinge laboratório e prédio no Bairro da Graça

Polícia suspeita que incêndio tenha sido provocado por moradores de sua (foto: CBMMG)

Um incêndio, colocado numde lixo que foi colocado no cruzamento das ruas Juacema e Macaé, no Bairro da Graça, acabou por atingir um laboratório declínicas existente no local e parte do prédio comercial.Os bombeiros receberam o chamado por volta de 9h55, e segundo odestes, pelas suas característicase grande volume, o fogo teria ganhado maiores proporções, saindo do controle de quem teria começado o fogo. Havia umno amontoado.As chamas acabaram ganhando volume e altura e atingiram a rede elétrica e asexternas do imóvel. Com o calor emanado, os vidros do estabelecimento estouraram e a fumaça densa invadiu o laboratório e parte do

As equipes que combatem as chamas tiveram de realizar a ventilação do local, para dissipar a fumaça. Ainda não se sabe quem colocou fogo no lixo, mas existem suspeitas de que tenham sido moradores de rua que frequentam o local.