Ladrões injetam 'sossega leão' para assaltar motorista de aplicativo

(foto: Google Street View/Divulgação )

Mais um caso de motorista de aplicativo vítima de assalto, o terceiro desde a noite de 31 de dezembro, quando Anderson Coelho Alves, de 27 anos, foi assassinado a facadas, em Vespasiano. No domingo, um motorista de aplicativo escapou das mãos de bandidos a saltar do veículo em movimento, em Sabará. Desta vez, o caso aconteceu no Bairro São Damião, em Vespasiano. O motorista,WAV, de 24 anos, foi encontrado amarrado e desmaiado, dentro do porta-malas de seu Voyage, que estava abandonado num lote vago.

Era por volta de 14h, quando policiais do 35º BPM, de Santa Luzia, foram chamados por populares, que haviam encontrado um veículo abandonado, com os vidros abertos, num lote vago, no Bairro São Damião.





Quando os militares chegaram ao local, foram vistoriar o veículo e se surpreenderam ao abrir o porta-malas. Os policiais se certificaram de que a vítima ainda estava com vida e acionaram o SAMU.





Com a chegada do socorro, o motorista foi reanimado e depois contou que tinha sido acionado para um corrida no Bairro São Cosme, em Santa Luzia, que faz divisa com o Bairro São Damião, em Vespasiano. Tão logo os supostos passageiros entraram no veículo, o agarraram e lhe aplicaram uma injeção. Daí em diante, não se recorda de mais nada.





A PM suspeita que tenha sido usado a droga conhecida por “sossega leão”, que faz a vítima desmaiar imediatamente. WAV foi levado para a UPA do Bairro São Benedito, onde permanece em observação. Segundo os policiais, o motorista deu falta apenas do celular. O aparelho está sendo monitorado e essa é a principal pista da polícia.