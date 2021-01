Na imagem, km 322 da BR-381 onde ocorreu um dos acidentes (foto: Google Street View/ Reprodução)

Doisnao Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (05/01). Pelo menos uma pessoa morreu.De acordo com a corporação, um carro e um caminhão bateram próximo ao município deno Vale do Jequitinhonha. Os bombeiros foram acionados às 13h40. Uma pessoa estava presa às ferragens.O outro acidente ocorreu no km 322, próximo a Nova Era, na Região Central do estado. Um carro e um caminhão também se chocaram. O condutor do carro de 51 anos faleceu no local.Asdos acidentes ainda não foram esclarecidas.