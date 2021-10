Nova Lima: trincheira do Vila da Serra ficará interditada até domingo (31)

Trânsito congestionado na trincheira das Seis Pistas (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press)



Um içamento de vigas para obras de melhoria na trincheira do Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, complicou o trânsito na MG-030. A rodovia foi parcialmente fechada para as obras desde o início da tarde, e a previsão é que a intervenção seja concluída às 18h de domingo (31/10). Além disso, a alça da BR-356 rumo à MG-030 também foi interditada. Assim, o acesso à rodovia estadual ocorre somente pelo viaduto junto ao BH Shopping.





A colocação das vigas está ligada ao projeto que prevê a construção de cobertura da trincheira, destinada a melhorar o fluxo do trânsito local e também nos sentidos de Belo Horizonte e Nova Lima. Está prevista a construção de uma pista de rodagem, além da instalação de semáforo de três tempos e faixas para pedestres. A rotatória está com interdição parcial para o estacionamento de uma carreta transportando as vigas que serão içadas sobre a trincheira. Com os bloqueios, o retorno mais próximo para Belo Horizonte será na rotatória do Condomínio Village Terrasse.A colocação das vigas está ligada ao projeto que prevê a construção de cobertura da trincheira, destinada a melhorar o fluxo do trânsito local e também nos sentidos de Belo Horizonte e Nova Lima. Está prevista a construção de uma pista de rodagem, além da instalação de semáforo de três tempos e faixas para pedestres.





Segundo Welbert Oliveira Silva, engenheiro da Terramil Construtora, responsável pela obra, há 25 vigas para serem içadas. "No plano, está bem explícito como será o procedimento. Será um serviço de içamento de vigas pré-moldadas, com o comprimento de 17 metros."

Bloqueio parcial no trânsito da trincheira das Seis Pistas (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press)



A primeira intervenção no trânsito começa às 14h e vai até as 18h de hoje. Amanhã, o mesmo procedimento será feito a partir das 7h e termina às 18h. As pistas serão liberadas durante a noite, porque o tipo de serviço só pode ser realizado durante o dia.





"Começamos às 14h e vamos até as 18h. Aí, liberamos o trânsito interditado por baixo da trincheira e, no domingo, às 7h, faremos o mesmo procedimento de sábado. Teremos essa pausa porque não tem necessidade de o trânsito ficar fechado durante a noite, só é preciso durante o trabalho. Mas como há riscos de acidentes nesses procedimentos se forem realizados à noite, só o fazemos durante o dia, com luz natural", explica o engenheiro.