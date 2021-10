Contagem abre cemitérios, mas não fará celebrações religiosas em Finados

Cemitérios vão abrir, mas não farão celebrações religiosas para evitar aglomerações (foto: Ricardo Lima/Prefeitura de Contagem)

Diferentemente do ano passado, quando fechou as portas dos três cemitérios públicos da cidade, a prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai permitir a entrada de visitantes durante o Dia de Finados, que será no próximo 2 de novembro.