Movimento no aeroporto de Confins cresce 15% no feriado de Finados

Fluxo de passageiros está em crescimento há quatro meses, o que anima o setor aeroviário (foto: BH Airport/Divulgação)

A movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, no período do feriado de Finados, entre 29 de outubro e 3 de novembro, superou as expectativas da BH Airport, concessionária que administra o aeroporto. Cerca de 90 mil passageiros embarcaram e desembarcaram em Confins e, nesse mesmo período, foram registrados aproximadamente 700 voos.





Os dias de maior movimentação foram quinta-feira (29) e sexta-feira (30), com pouco mais de 17 mil pessoas em cada um desses dias, e terça-feira (3), no retorno do feriado, com a movimentação expressiva de 19 mil passageiros.





Durante o feriado prolongado, ocorreram 11 voos extras ligando Belo Horizonte aos aeroportos de Congonhas (SP), Porto Seguro (BA), Salvador (BA), e Recife (PE).





Em todo o terminal são colocadas em prática todas as orientações das autoridades de saúde e da Agência de Aviação Civil (Anac) para que as pessoas se sintam seguras para circular pelo aeroporto, assim como para voar.





“Prevíamos movimentação de 85 mil passageiros para esse feriado e superamos o número em 5 mil pessoas. O fluxo de passageiros teve alta de 15% em relação ao feriado de 12 de outubro, o que representa 9 mil passageiros a mais de um feriado para o outro. Isso demostra que o mercado está mais otimista e confiante, o que contribui para a retomada do setor de aviação em Minas Gerais e ampliação da nossa conectividade com outros estados. Estamos no caminho certo”, avalia Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport.





Há quatro meses que a movimentação no aeroporto internacional está em franca expansão e em dezembro não será diferente. No último mês do ano a expectativa é de que passem pelo aeroporto cerca de 600 mil pessoas em aproximadamente 5,2 mil voos.





Esse número representa cerca de 67% do movimento de passageiros que era registrado antes da pandemia 60% da quantidade de pessoas que passaram pelo aeroporto em dezembro do ano passado. Por dia, passavam pelo aeroporto cerca de 30 mil passageiros por dia, ou 900 mil por mês. Já os voos mensais chegavam a 9 mil.





A concessionária informa que dois novos destinos nacionais devem ser retomados em dezembro. A previsão é que haja voos para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e para João Pessoa, na Paraíba.