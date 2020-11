Ministro do STF rejeita habeas corpus a condenado por assaltar banco em 1999

Ministro Alexandre de Moraes disse que as sentenças de outras instâncias tiveram fundamentação jurídica idônea (foto: Nelson Jr/SCO/STF/Divulgação) ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou o pedido de revogação da prisão preventiva de um dos 25 denunciados pelo roubo de mais de R$ 1 milhão de uma agência do Banco do Brasil em Sete Lagoas, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em abril de 1999. do Supremo Tribunal Federal (STF),o pedido de revogação dade um dos 25pelode mais de R$ 1 milhão de uma agência doem, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em abril de 1999.









Em 2003, depois da conclusão do inquérito policial, eles foram denunciados pela prática dos crimes de constrangimento ilegal, furto qualificado, roubo, quadrilha e porte ilegal de arma de fogo. Por não ter sido encontrado, o acusado foi citado por edital e não compareceu à audiência.





Diante disso, o juízo de origem decretou a prisão preventiva, que somente foi cumprida em janeiro deste ano, quando o denunciado foi preso em Salvador (BA). O pedido de revogação da ordem foi rejeitado, sucessivamente, pelo juízo de primeiro grau, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).





Ele era acusado de recrutar pessoas para fazer grandes assaltos a bancos e transportadoras de valores e, depois, repassava parte desse dinheiro para à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).





Segundo o ministro Alexandre de Moraes, as razões apresentadas pelas demais instâncias revelam que a decretação da prisão preventiva teve fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do Supremo. O relator verificou, ainda, a periculosidade do denunciado, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada e pelo destacado modo de execução do delito.





Além do roubo ao banco e de grave ameaça com restrição da liberdade das vítimas, o ministro verificou, nos autos, que o acusado também teria apresentado identidade falsa às autoridades, 'buscando frustrar sua captura'. Com base na jurisprudência do Supremo, o relator ressaltou que esses fatores justificam a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.





Por fim, o ministro Alexandre de Moraes considerou descabida a alegação de nulidade absoluta do processo com o argumento de que é inválida a citação por edital. Segundo ele, não há constrangimento ilegal a ser sanado, muito menos violação ao contraditório, uma vez que o denunciado, durante o curso do processo, apresentou identidade falsa com o fim de dificultar sua correta localização.





"Não pode, o acusado, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua conduta", concluiu.