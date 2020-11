Chuva de granizo surpreende moradores de Luz, no Centro-Oeste de Minas

Este vídeo mostra granizo acumulado nas ruas e calçadas na região central de Luz. pic.twitter.com/bHUVBdj1mJ %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 5, 2020



Uma forte chuva de granizo nessa quarta-feira (4) cobriu de gelo as ruas do município de Luz, no Centro-Oeste de Minas Gerais.





Ontem, no fim da tarde, a Defesa Civil de Minas Gerais alertou para pancadas de chuva e rajadas de vento na região . Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, apesar da intensidade da precipitação, não foram registradas ocorrências no município.

(foto: Reprodução da internet/WhatsApp)



Nesta quinta-feira, o portal do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que a previsão para a cidade hoje é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuvas à tarde. A temperatura em Luz varia entre 15°C e 23°C.