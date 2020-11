Culto ecumênico e manifestação lembram os 5 anos da tragédia de Mariana

Antes do culto ecumênico, pessoas atingidas pela lama que desceu rio abaixo mostraram uma faixa em protesto contra a impunidade (foto: Tim Filho) culto ecumênico em intenção das vítimas da tragédia de Mariana foi celebrado na manhã de hoje em Governador Valadares, Leste de Minas. Antes do culto, realizado na Praça da Bíblia, área central de Valadares, houve uma Fundão, que destruiu o distrito de Bento Rodrigues e despejou lama no Rio Doce, até a sua foz, em Regência, ES. Umem intenção das vítimas dafoi celebrado na manhã de hoje em, Leste de Minas. Antes do culto, realizado na Praça da Bíblia, área central de Valadares, houve uma manifestação pelos cinco anos do rompimento da barragem de, que destruiu o distrito de Bento Rodrigues e despejou lama no Rio Doce, até a sua foz, em Regência, ES.









Durante o seminário acontecem debates sobre as questões relativas às consequências do rompimento da Barragem de Fundão. O tema do seminário é 'Esquecimento e incertezas dos desastres da mineração: resistir é preciso'.





Wellington Azevedo, da Cáritas Brasileiras, participa do Seminário e foi um dos organizadores do culto ecumênico. Ele disse que a tragédia de Mariana não pode ser esquecida e que as indenizações e reparos aos danos ambientais causados seguem um ritmo lento e por isso é necessário não deixar tudo cair no esquecimento. O culto contou com a participação de aproximadamente 20 pessoas. "Nossa intenção era realizar a om culto sem provocar aglomeração", disse.