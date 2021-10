Cemitérios terão regras específicas para Dia de Finados, em Betim; confira

Cemitérios públicos e privados de Betim terão regras para evitar aglomerações. Nos públicos, como o Parque Jardim da Cachoeira, estacionamento não será liberado; já nos privados, capacidade permitida será de 50% (foto: Anselmo UBL/Divulgação) Quem está se programando para ir ao cemitério prestar homenagens aos entes queridos no feriado de Finados, na próxima terça-feira (2/11), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), é bom ficar atento às regras de funcionamento.



Para evitar aglomerações, devido à pandemia da COVID-19, a prefeitura determinou algumas alterações nos cemitérios públicos e privados da cidade. A realização de cultos religiosos não será permitida.



O horário para visitação nos cemitérios será de 8h às 16h. A nova norma municipal determina ainda um limite máximo de 4.000 pessoas no Parque da Cachoeira, no Bairro Cachoeira; 800 pessoas no Parque Retiro da Saudade, no Citrolândia; 800 pessoas no Nossa Senhora do Carmo, no Centro; e 1.400 no Reino das Rosas, na Colônia Santa Isabel.



Além disso, o tempo de permanência em cada local será de até 20 minutos. O ingresso dos visitantes será controlado por meio de fichas numeradas e não será permitida a utilização das vagas de estacionamento nos cemitérios geridos pela prefeitura. Nos particulares, apenas 50% dos espaços poderão ser ocupados, com distanciamento adequado entre as vagas disponíveis.



Ainda conforme a portaria, será obrigatório o uso de máscara, bem como a higienização das mãos com álcool 70% (que será disponibilizado nas entradas dos cemitérios) e aferição de temperatura. Não será permitida a entrada de pessoas cuja temperatura corporal esteja acima de 37,5 °C. Os locais de uso comum, como banheiros, devem ter higienização intensificada.



“É importante estabelecermos diretrizes para a visitação aos cemitérios em função de ainda estarmos numa pandemia. Nós sabemos a gravidade do vírus e temos que estar vigilantes. Queremos garantir que a população homenageie seus entes queridos, mas sem se descuidar da saúde”, afirma a presidente da Ecos, Marinésia Makatsuru.



Sepultamentos seguem com restrições

O horário de funcionamento dos cemitérios para sepultamento será das 7h às 17h, sendo que 20 pessoas poderão acompanhar a cerimônia, que durará até 15 minutos.



No caso de morte suspeita ou confirmada por complicações da COVID-19, o local do funeral será isolado com fita zebrada. Nas salas de velório poderão permanecer, ao mesmo tempo, até 20 pessoas